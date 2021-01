La neige s'installe dans le sud de la France

L'occasion était trop belle. Pas de faire un jeu de mots facile avec Caille, le nom de la jolie commune des Alpes-Maritimes, mais de profiter de son enneigement exceptionnel. Depuis Grâce sur le littoral, une famille a fait le déplacement pour en profiter. "Bonne poudreuse, les enfants adorent, donc on a bien profité", se réjouit une maman. Grand confort également pour leurs deux Sibériens, à leur aise, à 1 300 m d'altitude. À côté sur la route, c'est un peu plus sportif pour les automobilistes, même en 4x4. "Ça ne me plaît pas du tout", note une habitante. "Je ne fais pas de ski", explique-t-elle avec sourire. Conditions inédites depuis 2009, un peu comme dans le pays d'Aix avec une chaîne pastorale digne d'une crèche provençale. Les cactus et les oliviers sont engourdis. Encore plus saisissant, le cap d'Agde (Hérault) blanchi jusqu'à la plage. Altitude zéro et dépaysement garantit. Pour les surfers, ils n'ont jamais connu ça. Même chose pour une joggeuse, " c'est vachement rigolo de courir dans la neige qui est toute molle, dans le sable qui est mou. On ne sait plus où en est. C'est magnifique". Au Perthus dans les Pyrénées-Orientales, même plaisir alors qu'on n'est pas beaucoup plus haut. Vent mordant, paysage sauvage, presque entre ciel et terre. Mais pour certains sportifs, il y a bien mieux que la randonnée. Dès demain, le temps va nettement s'améliorer avec la disparition de la tempête Filomena.