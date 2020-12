La neige tombe en abondance

C'est un spectacle inhabituel dans cette région. La Normandie est enveloppée par une épaisse couverture blanche. La surprise est totale. Il n'en fallait pas plus pour retomber en enfance. S'adapter à cette invitée, c'est un peu de travail en plus, mais surtout beaucoup de réconfort. Mais cette vague blanche ne fait pas que des heureux. Dans les Hautes-Alpes, placées en vigilance orange, il est tombé jusqu'à 80 centimètres de neige. C'est une habitude dans ce département. Et les premiers flocons apportent avec eux leurs lots de fracas. En altitude, le déneigement sur le pas de la porte est un sport local. Chacun sait appréhender cette poudreuse envahissante. À quelques kilomètres de là, la station de Vars, les chutes de cette même neige immaculée ont un goût amer dans les stations-privées de leurs domaines skiables. Comme à Albiez-Montrond en Savoie, où les locaux peinent à cacher leur déception. Un plaisir demeure : voir la cour de récréation habillée de la plus belle des façons.