La neige va-t-elle sauver la saison des stations de moyenne montagne ?

À partir de mille mètres d'altitude, la neige est omniprésente. Près de 35 centimètres sont tombés par endroits et certains habitants en profitent déjà. Des amateurs de ski viennent tout juste d'acheter des raquettes à neige. Mais en station, voir toute cette neige est une frustration. Avec des remontées mécaniques forcées à rester à l'arrêt, il faut s'adapter tant bien que mal. L'école de ski va ouvrir dès ce samedi, en ciblant notamment les débutants. En temps normal, un vacancier sur deux ne skie pas au Mont-Dore. Alors, pour maintenir un minimum d'activité en plus du ski de fond ou de randonnée, la station réfléchit à des plans B. Les commerçants aussi cherchent la bonne solution. Chez Christophe, loueur de skis, toute une partie de son magasin a été repensée. Il va miser sur la vente d'équipements chauds en tout genre, histoire de générer un minimum de trésorerie, parce qu'au Mont-Dore, les vacances de février représentent 70% de l'activité. Tous espèrent l'annonce d'une ouverture des remontées mécaniques au plus tôt pour ne pas gâcher complètement toute la saison.