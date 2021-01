La neige venue d'Espagne touche les Pyrénées-Orientales

Depuis ce samedi matin, les employés municipaux d'Arles-sur-Tech ont été pris de court par autant de neige. Ce n'était pas arrivé depuis dix ans qu'il a fallu s'organiser dans l'urgence. "On n'est pas trop habitué que ça tombe abondamment. Souvent, on est pris au dépourvu", constate Rémy Bertran, responsable du service technique de la mairie. La commune n'a pas de déneigeuse. Plusieurs engins ont donc été empruntés aux artisans du coin, dont certains ont offert leur service. Pour les autres, c'est à l'ancienne. "Notre but, c'est de déneiger, de protéger la population et de pouvoir désenclaver les personnes âgées qui ont besoin d'infirmiers, de docteur ou des pompiers", souligne Arnaud Casanova, employé communal. Il y avait peu d'automobilistes. Quelques téméraires et ceux qui sont sortis par pure nécessité. Avec plus de 10 cm de neige, pour beaucoup d'habitants, c'était surtout l'occasion de profiter pour faire quelques bonshommes de neige. L'épisode neigeux devrait se poursuivre jusqu'à demain après-midi. Le département des Pyrénées-Orientales reste en vigilance jaune, neige et verglas.