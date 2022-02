La nouvelle alchimie des cocktails

Où sommes-nous ? Qui sont-ils ? Étrange laboratoire où l’on nous promet de nouvelles expériences. Plan large, nous voilà rassuré. Dans ce bar de Montpellier, Nicolas Casas attire les regards. Un barman aux allures et aux savoirs-faire peu chimiste. Avec ou sans alcool, votre cocktail peut maintenant s’inhaler ou se manger comme une glace, par exemple. Dans cette bonbonne, l'ingrédient principal : de l’azote liquide à moins 170 degrés permet de produire de la fumée, de modifier des textures. Produit sans danger lorsqu’il est manipulé par un professionnel formé. Devant un tel succès, certaines écoles de serveur et serveuse ont ajouté de nouveaux cours à leur programme. Pour se démarquer, mieux vaut maîtriser la technique et un peu de jargon. Après quatre semaines ce cours, vous pourriez, vous aussi, agrémenter votre breuvage de cette mousse. La maison vous propose également de maîtriser l'art du pistolet à bulles. Un savoir-faire qui se paye. Comptez environ trois euros de plus que pour un cocktail classique. La mixologie, ce n'est pas seulement du spectacle. C’est d’abord l’art d’assembler les saveurs. T F1 | Reportage