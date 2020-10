La Nouvelle-Calédonie dit de nouveau "non" à l'indépendance

Pour la deuxième fois en deux ans, la Nouvelle-Calédonie a dit "non" à l'indépendance. Un nouveau référendum était organisé ce week-end avec un résultat définitif de 53,26% des voix, contre près de 57% en 2018. Mais cette nouvelle consultation a aussi été marquée par une participation plus forte que la dernière fois, plus de 85%. Que va-t-il se passer désormais ? Y aura-t-il un troisième référendum ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.