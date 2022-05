La nuit la plus chaude

À 9h du matin, il fait déjà 26°C. Une température qui n'est pas descendue de la nuit à Bordeaux. Au marché des Capucins, le ventilateur est devenu indispensable. "D'habitude on ne le met que vers midi, mais là ce matin il fait trop chaud", explique une commerçante. Toutefois, c'est surtout la nuit qui a marqué les Bordelais. Beaucoup ont eu du mal à trouver le sommeil. "Ça a été difficile, il fait trop lourd. Même pour les fruits, c’est compliqué" ; "Serviettes mouillées autour du cou et sur les jambes toute la nuit", témoignent des passantes. Il faut dire que ce samedi soir, les températures ont été exceptionnellement élevées, près de 32 °C toute la soirée. À chacun sa méthode pour se rafraîchir : une bière, un brumisateur en journée, et d'autres ont enchaîné les glaces. Mais le meilleur endroit, c'était sûrement le célèbre miroir d'eau, transformé en pataugeoire géante. Certains en ont même profité pour faire quelques glissades. L'objectif est de repousser au maximum le moment de rentrer chez soi. Après les grosses chaleurs, Météo France a placé 21 départements dont la Gironde, en vigilance orange. Des orages sont attendus en fin de journée. TF1 | Reportage C. Eckersley, L. Lassalle