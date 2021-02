La panne sur les RER B et D sème la pagaille à la gare du Nord

17H30 à la gare du Nord à Paris. Une demie heure avant le couvre-feu, les passagers du RER D attendent depuis plus d'une heure le départ de leur train. Entassés dans les rames en pleine crise sanitaire, ils sont furieux. "La moitié de ce train va tomber malade", crient-ils. À l'origine de cette pagaille, un incident électrique survenu jeudi soir. Une caténaire aurait été endommagée lors du passage d'un train dans un tunnel. Le trafic a été immédiatement interrompu. Des passagers bloqués ont même quitté leur rame et rejoint le quai à pied. Ce matin, la situation était totalement bloquée. La SNCF a sorti les grands moyens : des TGV entre la gare du Nord et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce soir, les travaux de réparation se poursuivent. L'entreprise ferroviaire promet un retour à la normale dans les heures qui viennent. "On fait vraiment le maximum. Les équipes ont travaillé toute la journée", assure Benjamin Huteau, directeur industriel de SNCF Voyages.