La passion du poisson au Japon

Pour une tranche de vie au pays des sushis, il convient d'abord comme on affûte un couteau, d'aiguiser son regard, avoir l’œil. Découper le poisson cru que l'on appelle "sashimi" est un art. Les cuisiniers japonais utilisent un couteau en forme de feuille de sauge dédié uniquement à cette tâche. Le paisible port de Wajima, à l'Ouest du pays, sur la mer du Japon, vit depuis toujours et pour le poisson. Tous les ans, à la fin de l'été, après le coucher du soleil, les rues s'enflamment pour un matsuri. Une grande fête traditionnelle, frénétique procession de chars symbolisant la daurade, poisson porte-bonheur, ou des divinités locales. Presque tout le monde a un pêcheur dans sa famille. Trois jours de folie pendant lesquels tous les quartiers de la ville, à tour de rôle, s'en donnent à cœur joie. Au matin, le manège des bateaux reprend. La mer dite du Japon, qui sépare le Pays du Soleil levant de la Chine, reste généreuse en crustacés, coquillages et poissons de toutes sortes. Mais la spécialité de Wajima est une affaire de femmes. Le matin vers sept heures, on les voit embarquer pour une pêche très particulière : les awabis. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat