La pastèque, le fruit vedette de l’été

À croquer, en salade ou en jus, elle vous rafraîchit tous les étés. La pastèque est un fruit qui ne fait pas toujours l'unanimité. Pour certains, la pastèque, c'est l'exotisme, la couleur avec un côté juteux. Pour d'autres, c'est trop gros et difficile à manier. Mais ces petits défauts disparaissent d'année en année. Plus sucrée, plus petite, sans pépin noir... La pastèque a désormais tout pour plaire. Une bonne pastèque ne se reconnaît ni à sa taille ni à sa couleur. Peu importe sa variété, il faut qu'elle soit lourde est ferme. Pour vous vendre la meilleure des qualités, à Rungis, on les goûte. Bien évidemment, ce n'est pas la seule technique. Selon Boris Richeux, directeur général de Bratigny fruits et légumes à Rungis, pour avoir une bonne pastèque, il faut s'orienter vers un producteur ou un terroir. En ce moment, c'est typiquement l'Espagne, plus précisément à Almería. Nous nous sommes donc rendu dans cette région de l'Espagne. La moitié des pastèques espagnoles que vous achetez viennent des champs de Palomares. La suite dans le reportage ci-dessus.