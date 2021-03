La pause déjeuner au temps du Covid

À l'heure du Covid, tout se dérègle, même la pause déjeuner à la française. En temps de pandémie, on ne s'attable plus, on emporte. Si la pause déjeuner était dans le monde d'avant un moment de détente, de répit dans une journée de travail, avec le Covid , pour certains, elle est devenue un véritable calvaire. Dans la voiture, en baladant, sur le chantier... On ramène tout ce qu'il faut là où on peut le manger. Le sandwich baguette au bistrot terminé, le click and collect fleurit sur le bitume. Dans une rue parisienne à deux pas du Louvre, il n'y a plus de touristes. Certains restaurateurs tiennent le pavé malgré tout. Quelques salariés du quartier jouent d'ailleurs la carte de la solidarité. D'autant qu'un récent décret leur permet de déjeuner à leur bureau. Ce qui, en temps normal, est interdit par le code de travail dans les entreprises de plus de cinquante personnes. Un déjeuner aux allures de pique-nique. Alors vivement les beaux jours pour profiter d'une bonne sieste digestive.