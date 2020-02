La pêche : la première bataille de l'après-Brexit

Le Brexit est entré en vigueur la nuit dernière à minuit. Les futures règles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne restent à déterminer avant le 31 décembre prochain. Mais une période d'incertitude s'est ouverte. Premier couac, l'île de Guernesey a annoncé fermer ses zones de pêche aux bateaux français. Comme tous les dossiers du Brexit, un accord devra être trouvé avant la fin de l'année 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.