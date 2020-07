La périlleuse mission des cordistes de Notre-Dame de Paris

L'incendie de la cathédrale de Notre-Dame a provoqué une pollution. En brûlant, la charpente et la flèche ont disséminé de la poussière de plomb. Cela rend l'intervention des techniciens très délicate. Nous avons Suivi ces hommes qui sont chargés de débarrasser la voûte de tous ces débris. Une immersion sur un chantier où il faut avoir le cœur bien accroché.