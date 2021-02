La plage recouverte d'un manteau blanc à Dunkerque

C'est un spectacle si rare que de nombreux promeneurs sont venus braver le froid et le vent presque polaire pour l'immortaliser. La neige se confond avec l'écume de la mer du Nord et c'est surprenant. Il fallait un peu de courage ou un très bon équipement pour les sportifs habituels de la digue de Malo. Chaque session ce dimanche matin avait un petit goût d'inattendu. Dans le centre-ville, le parc s'est figé dans un décor féerique. De quoi réjouir Louise, quatre ans, mais un peu moins celles et ceux qui ont dû se rendre au travail. En une nuit, les températures ont chuté de onze degrés. Il fait -1° C ce matin. Forcément, cette météo a surpris tout le monde. Si les autoroutes sont partiellement praticables après le passage des saleuses, les routes secondaires, en revanche, ont pris des allures de pistes de ski et les conditions de conduite sont difficiles. "Il faut conduire avec un œuf sur le pied et anticiper", confie un automobiliste. A certains endroits, on attend jusqu'à dix centimètres de neige