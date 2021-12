La plateforme géante : 280 000 colis par jour

C'est l'atelier du père Noël version 2.0. Les lutins sont remplacés par des tapis robotisés et les traîneaux par des semi-remorques. Le site tourne à plein régime avec 450 000 colis par jour jusqu'à 40 000 par heure. Un cadeau de Noël sur deux transits par ce site. Dans une salle, on supervise à distance les flux de colis expédiés par camion par des entreprises ou des particuliers du monde entier. Comme il y a beaucoup de marchandises, il faut gérer en temps réel les arrivées et les départs. L'objectif est d'optimiser le transport. Le déchargement est mécanisé, un seul homme suffit. Certains camions effectuent 30 rotations par jour. Dans chacun d'eux, en moyenne, 3 000 colis qui devront être livrés dès le lendemain. Pour s'y retrouver, chaque emballage est scanné pour être reconnu dans la chaîne de tri. Un investissement qui aura coûté 42 millions d'euros. Dans la nuit, les colis sont acheminés à travers l'Hexagone vers des centres de tri départementaux. Dans l'Essonne par exemple, 57 000 colis sont traités par jour en période de Noël. La suite dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage P. Ninine, M. Dupont, N. Mariel