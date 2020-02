La plongée sous glace : une expérience unique à la station pyrénéenne de Piau-Engaly

Briser l'épais manteau de glace pour s'offrir une porte d'entrée vers l'inconnu. Dans la station pyrénéenne de Piau-Engaly à plus de 2000 mètres d'altitude, il n'est pas besoin d'être un expert pour plonger dans une eau glaciale. Si les premières secondes sous la glace sont légèrement angoissantes, l'anxiété laisse vite place à l'admiration. Dans la vidéo ci-dessus, découvrez cette expérience unique et déroutante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.