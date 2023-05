La pluie ne fait pas le bonheur des touristes dans le Sud

Quatre jours de pluie d’affilée, c’est la première fois en 2023. Une bonne nouvelle pour la région, mais pas pour les touristes venus y passer le week-end de l’Ascension. Une température de 18 °C, un ciel gris, il n’y aura pas de tee-shirts dans la valise cette année. "On est très déçus. C’est quand même peu probable qu’il pleuve autant de jours", avoue une touriste. Qu’ils viennent du Nord, de l’Est ou même de la Belgique, tous sont d’accord : ils ont fait le mauvais choix pour le week-end. Une famille vient d’Annecy (Haute-Savoie), elle s’occupe comme elle peut. "Vu qu’on ne peut pas aller se baigner dans l’eau, on fait une initiation aux jetées de galets dans la mer", explique le père de famille. Selon les professionnels du tourisme, pour ce pont de l’Ascension, la population est multipliée par trois à Cassis (Bouches-du-Rhône). C’est moins que d’habitude, mais dans un restaurant local, on relativise. Et pour les chanceux qui prolongent un peu les vacances, le beau temps devrait être de retour dès lundi. TF1 | Reportage C. Gerbelot, P. Fontalba