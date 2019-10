La plus belle avenue du monde bientôt la plus chère ?

Paris intéresse à nouveau les investisseurs étrangers. Un immeuble en construction sur l'avenue des Champs-Élysées a été vendu à 613 millions d'euros, soit 80 000 euros le mètre carré. Un record de vente qui classe la plus belle avenue du monde au quatrième rang des plus chères, derrière celles de Hong Kong, New York et Londres. Plus étonnant encore, ces prix pourraient encore augmenter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.