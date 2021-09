La plus grande friperie éphémère d'Europe se tient à Lille

Chloé a treize ans et elle a voulu venir dans une friperie géante à Lille (Nord) où l'on paie ces vêtements au kilo pour refaire sa garde-robe d'automne. Pour son père, c'est une bonne idée surtout en cette période de rentrée. "Comme il y a beaucoup de dépenses effectivement, ce type de vente peut nous permettre d'acheter un peu plus", lance le père de Chloé. Ce samedi, c'est 45 euros le kilo et l'on trouve des articles de seconde main dans tous les styles : des imprimés, des robes, des chaussures ou des accessoires des années 1990-2000. C'est très tendance chez les plus jeunes qui peuvent, à ce prix, se faire plaisir. Arrivée par créneau, port du masque et paiement sans contact sont instaurés pour les mesures sanitaires. Mais ici, en plus du prix et du style, c'est une autre façon de consommer qui séduisent certains clients. En mai dernier, cet événement avait attiré plus de 4 000 personnes. En tout, trois tonnes de vêtements avaient trouvé preneur.