La police des mers au secours des herbiers de posidonie de Méditerranée

La forêt sous-marine de posidonie, refuge pour les poissons et crustacés, est régulièrement abîmée par les bateaux qui viennent s'y ancrer. En moins de 50 ans, l'herbier de posidonie a diminué de 30%. Alors, la police des mers multiplient cet été les contrôles pour sensibiliser les plaisanciers et ainsi protéger cet écosystème d'une richesse insoupçonnée. Reportage en Corse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.