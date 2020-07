La politique a-t-elle un problème avec les accents ?

Élu local depuis des années, le Premier ministre Jean Castex semble résolu à s'appuyer sur les territoires. Et parmi ses particularités qui n'ont échappé à personne, il y a cet accent du Gers que ce haut fonctionnaire n'a jamais perdu. Un attribut un peu rare en politique, mais dont certaines personnalités ont fait une force.