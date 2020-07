La pollution d'une usine à Saint-Malo inquiète les riverains

Depuis cinq ans, des odeurs et des poussières empoisonnent le quotidien des Malouins. Ces désagréments viennent d'une usine productrice de fertilisants pour l'agriculture qui émet des taux anormaux d'ammoniaque. Sanctionné financièrement à plusieurs reprises par les autorités, le site industriel s'est récemment engagé à ne plus rejeter de polluants et a promis de moderniser ses installations. Des engagements encore insuffisants pour apaiser les inquiétudes des riverains.