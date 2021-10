La pop de Mika revisitée en version symphonique

Ultra populaire, en version The Voice, c'est ainsi que tout le monde connaît le chanteur Mika. Mais il y a une version de lui que l'on connaît moins : le Mika lyrique. Samedi soir à la Philharmonie de Paris, des fans du monde entier se sont retrouvés. Los Angeles, Londres, Bulgarie, Loir-et-Cher, Australie... tous sont venus découvrir cette nouvelle facette du chanteur. Pour le public, c'est un événement. Mais pour Mika, c'est un rêve d'enfant : faire cohabiter sa pop et le classique, entouré d'un orchestre qu'il lui faut apprivoiser. "On est 150 personnes et on doit s'écouter, donc tout prend une autre dimension", raconte-t-il. Et la formule semble plaire au public. "Ce que je trouve génial, c'est que j'ai pu emmener mes enfants découvrir le philharmonique", confient certains. "J'ai l'habitude de voir ses concerts pop, mais là de les voir de manière lyrique c'est un truc de fou", s'en réjouissent d'autres. Ce dimanche soir, Mika donne son deuxième et dernier concert à la Philharmonie de Paris.