La population russe face à la mise au ban de leur pays

"Pour Russes qui veulent voyager en Europe, c'est handicapant. Mais là, on parle d'une toute petite partie. Pour les autres, la vie continue normalement pour l'instant. Certes, il y a parfois des paiements par cartes bancaires qui ne passent pas. Il suffit de changer de carte ou de compte et ça fonctionne. Et c'est ce que font les gens", rapporte Jérôme Garro. "On a passé la journée dans Moscou aujourd'hui. Les magasins, les restaurants sont pleins comme un jour ordinaire. Les Moscovites, jusqu'à maintenant, n'ont pas changé leurs habitudes. Et quand on les interroge sur ces sanctions pour avoir leur avis, beaucoup disent que ce n'est pas si grave, qu'ils ont connu pire", poursuivent notre journaliste. TF1 | J. Garro