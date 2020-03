La possibilité de travailler jusqu'à 60 heures par semaine

En Alsace, un producteur de pâtes alimentaires a vu sa production doubler. Pour satisfaire la commande, les employés sont sollicités pour travailler plus de 48 heures par semaine. Cela ne doit pas durer plus de deux semaines, au-delà desquelles l'employé doit donner son accord. Questionnés, ces derniers semblent comprendre la situation exceptionnelle et sont prêts à jouer le jeu, temporairement, le temps que la crise passe. Du côté des camionneurs, la barre est passée à 56 heures par semaine. Pareillement, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.