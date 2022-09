La possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir inquiète-t-elle les Italiens ?

Si les sondages se confirment dans les urnes, c'est la première fois que l'Italie de l'après-guerre se retrouverait dirigée par un parti que l'on peut qualifier de post-fasciste. Pendant la campagne, la Gauche a beaucoup agité la menace du retour du fascisme, sans vraiment convaincre. Dans le pays, Georgia Meloni ne fait plus peur à grand monde. Elle a tellement policé son discours, adouci son image et a beaucoup rassuré les milieux d’affaires. Les Italiens ont tout essayé et beaucoup se demandent, pourquoi pas elle, pourquoi pas une femme. D’ailleurs, elle ne gouvernera pas seule, mais avec de nombreux partis de Droite, y compris celui de Silvio Berlusconi. Cependant, les Européens restent très vigilants. Meloni est une nationaliste, une souverainiste revendiquée. Son arrivée au pouvoir pourrait bousculer les équilibres en Europe. Autant dire que les résultats de ce scrutin vont être suivis de très près à Paris, comme à Bruxelles. TF1 | Duplex M. BARTHES