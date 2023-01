La Poste : le facteur ne sonnera plus tous les jours

Depuis le début de l'année, la stratégie de La Poste est claire : réduire les coûts. Avec d'abord, depuis le 1er janvier, la suppression du timbre rouge, destiné aux lettres prioritaires. "Les volumes de courrier sont malheureusement en baisse de 18 milliards de lettres en 2008, 6 milliards l'an passé, peut-être 3 milliards en 2030", explique Philippe Dorge, directeur en charge de la branche service de La Poste. La mesure permet de réduire les frais de transport. Le groupe pourrait ainsi économiser 120 millions d'euros. Moins de lettres prioritaires à livrer, cela voudrait-il dire moins de tournées quotidiennes pour les facteurs ? Non, assure La Poste. Ils auront toujours une tournée six jours sur sept. Mais d'après les syndicats, le groupe aurait tout de même l'intention de réduire la fréquence de passage des facteurs, grâce à la disparition de ces timbres. Selon les explications de Jean-Philippe Lacout, responsable national en charge de la branche service-courrier-colis de la fédération Focom, "la présence du timbre rouge, même si vous aviez simplement cinq ou six plis sur une même rue, le facteur passait dans ladite rue. Si vous enlevez le timbre rouge, vous mettez simplement du timbre vert deux ou trois jours, il peut ne pas y passer pendant deux ou trois jours. C'est là la stratégie d'entreprise, optimisé au maximum les tournés facteurs des agents". Dès mars, le groupe s'apprêterait à lancer des expérimentations dans 68 territoires pour tester cette rationalisation des tournées des facteurs. La Poste dément les informations des syndicats. Mais selon Nicolas Jounin, sociologue et auteur du livre "Le caché de La Poste", qui a enquêté plusieurs années sur le groupe, au contraire cette stratégie est rodée. Quelles économies cela pourrait-il engendrer ? Il est difficile de savoir. En tout cas, ces mesures ne concerneront pas les courriers urgents, les colis ou la presse. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Bertrand, P. Ninie