La profession de chasseur de primes aux États-Unis

Aux États-Unis, le monde des chasseurs de primes a nourri l'imaginaire d'Hollywood en faisant les grandes heures des westerns et dans la téléréalité actuellement. Cinq mille personnes exercent le métier, à la recherche de fugitifs pour des dizaines de milliers de dollars. Au niveau national, ils arrêtent cent mille fugitifs chaque année.