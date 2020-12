La RATP expérimente la vidéosurveillance sur ses lignes les plus sensibles

Aujourd'hui en cas d'incivilité ou d'altercation dans un bus de la RATP, le PC sécurité dans le centre de Paris entend les sons à bord. Mais il est aveugle pendant plusieurs dizaines de minutes à cause du délai de récupération de la vidéo à partir du disque dur. Depuis un an et demi, le transporteur teste des images en temps réel sur la ligne 170, entre la gare de Saint-Denis et Porte des Lilas dans le nord de la capitale. C'est l'un des itinéraires les plus sensibles du réseau. Trois véhicules sont équipés. Au PC, en quelques clics, un agent passe d'un bus à l'autre. Une démultiplication de la surveillance est une efficacité accrue grâce au support de l'image. Il y a 18 caméras à scruter, mais bientôt, l'ensemble de la ligne sera concerné. Mettre plus d'agents derrière les écrans ne suffira pas. À terme, toutes les lignes difficiles devraient bénéficier du système de caméras en direct. L'entreprise veut donc se faire aider par l'intelligence artificielle. Mais les algorithmes qui décryptent la vidéo pour signaler les anomalies sont en contradiction avec la loi Informatique et Liberté. La CNIL en convient qu'il faudrait assouplir cette règle. Mais elle rappelle également que c'est à la société et aux législateurs de le faire pour éviter les abus, notamment de la reconnaissance faciale.