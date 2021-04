La récolte de fraises en Dordogne

La fraise pousse depuis plus d'un siècle dans la campagne du Périgord. Mais pour l'apercevoir, il faut se rapprocher du sol, et même s'agenouiller. Le travail est fatiguant, car ce sont des fraises de pleine terre. Désormais, plus de 60% de la culture française se fait hors-sol dans des bacs placés à hauteur d'homme. Cette technique permet un meilleur rendement et des récoltes moins difficiles. Mais la famille Besse reste attachée à la méthode traditionnelle. "On sent le goût du terroir grâce au climat et au sol", explique Clément, producteur. Dans ses serres, on trouve six sortes de fraises différentes. À 3,50 euros la barquette, les clients n'hésitent pas à se faire plaisir. "C'est la présence du goût. C'est comme les fraises du jardin", affirme un couple. Le chef cuisinier Bruno Marien du restaurant "O' Plaisir Des Sens" propose un mariage étonnant entre la fraise et le foie gras poêlé. Pour le dessert, le pâtissier a aussi sa suggestion : la traditionnelle charlotte aux fraises. Une invitation à la gourmandise.