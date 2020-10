La récolte des châtaignes a débuté en Dordogne

En Aquitaine, la récolte remonte à l'Antiquité. Avec la fraîcheur de l'automne, les châtaignes sortent de leur enveloppe. Elles se récoltent à même le sol. Sa forme, son goût et son odeur vous rappelleront sans doute des souvenirs d'enfance. L'Est de la Dordogne est l'un des principaux sites de production dans l'Hexagone. Et dans cette exploitation bio, on bichonne le fruit d'automne. Le domaine récolte et transforme le fruit avec beaucoup de précautions : confiture de châtaigne, crème de marrons et desserts. En effet, elle n'aime ni le chaud ni le froid et ne supporte pas l'humidité. En gros, il faut s'occuper du fruit le plus vite possible une fois récolté. Nous sommes entré dans la pleine saison de ce fruit doux et rond. Paul Gouzien, chef expérimenté, a choisi le pigeonneau pour accompagner le fruit. Pour la préparation, il a commencé par inciser la peau du fruit avant de le cuire pour en faire un bouillon. Découvrez en images les astuces du chef pour sa recette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.