La reconversion professionnelle a le vent en poupe

La reconversion professionnelle est d'autant plus accessible, qu'elle est bien souvent prise en charge. Dans les Hauts-de-France, Julien se met au volant d'un poids lourd pour la septième fois. Il le manœuvre sans difficulté grâce à l'anticipation, une qualité indispensable dans ce métier. Julien est en pleine reconversion. À 26 ans, il est papa d'un bébé de seize mois et il avait besoin d'augmenter ses revenus. Il a donc quitté son métier de brancardier pour celui de chauffeur routier. Avis aux amateurs, car 3 500 postes sont à pourvoir dans les Hauts-de-France dans le secteur de la logistique et du transport. Lille est au carrefour de l'Europe et proche de tous les grands ports de la moitié nord du continent. Julien est quasi sûr de trouver du travail. Sa formation est intégralement payée par Transitions Pro. Tous les mois, cet organisme reçoit des dizaines de dossiers de salariés de la région, qui veulent quitter des secteurs en déclin. Des dizaines de milliers de postes sont à pouvoir dans la région.