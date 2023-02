La Redoute : le jackpot pour les salariés actionnaires

Il n'y a pas meilleure définition d'un pari gagnant. Passée de la faillite au jackpot; Les salariés actionnaires de La Redoute ont décroché 100 millions d'euros. La sœur de Filippa Margani, salariée, a investi une somme de 100 euros. Aujourd'hui, le retour sur investissement est estimé à 100 000 euros. Cette salariée raconte les réactions de sa sœur et ce qui change dans la vie de cette dernière. Il faut dire qu'il s'agissait d'un énorme coup de poker. En 2014, la société de vente par correspondance est au bord du gouffre. Environ 1 200 postes sont supprimés. Rien ne marche plus, la vieille dame du nord a raté le virage Internet. Une ancienne salariée et experte en marketing s'en souvient. "La Redoute a essayé de ménager la chèvre et le chou. À l'époque des débuts d'Internet et de l'e-commerce, en continuant d'assurer le même service, le catalogue, tout en essayant de se lancer sur Internet. Malheureusement, c'était difficile de faire les deux à la fois et ça coûtait très cher", explique Laura Bokobza, ancienne salariée La Redoute, LBK Consulting. La société est alors cédée pour un euro symbolique à deux anciens cadres. Ce sont eux qui invitent les salariés à entrer dans le capital et à investir jusqu'à 170 euros pour sauver l'entreprise. On les prend pour des fous, mais la stratégie est lancée : tout miser sur le digital et recentrer l'activité sur la mode et la déco. Des stylistes et des graphistes ont été engagés. Les ventes repartent. Actuellement, même au cœur des grandes villes, la marque a ses propres showrooms. En seulement quelques années, l'entreprise a su créer un mastodonte du commerce en ligne. Des entrepôts ultramodernes et automatisés, jusqu'au Graal en décembre dernier, le rachat de la totalité des parts par les galeries Lafayette. À l'heure actuelle, La Redoute est estimée à un milliard d'euros. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Chapel, V. Lahmaut