La réforme de l'ISF est-elle profitable à l'économie ? La mise au point de François Lenglet

Pour la première fois depuis quinze ans, le nombre d'exilés fiscaux, qui reviennent dans l'Hexagone, est plus important que celui des départs à l'étranger. Cela veut dire que nos compatriotes les plus fortunés rentrent à la maison. Est-ce que cela signifie que la réforme de l'ISF d'Emmanuel Macron porte ses fruits ? Ce cadeau aux riches est-il profitable à l'économie française et à l'emploi ? Le spécialiste économie de TF1, François Lenglet, nous éclaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.