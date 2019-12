La réforme des retraites : dernière ligne droite pour trancher sur ce bras de fer politique

Après dix-huit mois de concertation, l'heure est aux arbitrages d'un des textes les plus importants du quinquennat, celui de la réforme des retraites. Le gouvernement est en réunion de travail ce soir. Lundi 9 décembre, Jean-Paul Delevoy et Agnès Buzyn recevront les organisations syndicales pour présenter leur conclusion. Et mercredi 11 décembre, Édouard Philippe donnera dans les détails les grandes lignes de cette réforme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.