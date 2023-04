"La réforme des retraites validée", ce qu'en dit Laurent Berger

Il y a une vraie demande de la part des Français de sortir enfin de la crise, engendrée par la réforme des retraites. La décision du Conseil constitutionnel change-t-elle quelque chose ? À cette question, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, répond qu’on peut en effet sortir de la crise, si le président de la République en vient à ne pas promulguer cette loi. “Une loi qui a été censurée sur six points. Des points positifs pour les salariés qui vont être très impactés par cette réforme", nous confie t-il. Laurent Berger est lui aussi invité par le chef d’État ce mardi 18 avril à l’Élysée, sans doute pour parler de travail et de fins de carrières. Des sujets qu' il souhaitait déjà évoquer depuis le mois d’octobre. Il affirme ne pas assister à cette réunion si la loi sur la réforme des retraites sera décrétée ce week-end. Selon notre invité, il y a toujours une possibilité de ne pas promulguer cette loi. De ce fait, il en appelle à chaque salarié, chaque citoyen de venir le 1er mai pour dire non au “64 ans” et pour dire aussi qu'il faut évidemment agir sur les conditions de travail. TF1 | Laurent Berger