La religion chrétienne à l'origine des expressions françaises

Au fil du temps, la religion chrétienne, ses pratiques et ses croyances se sont imprégnées dans le langage français. Par exemple, l'expression "pleurer comme une madeleine" n'évoque pas la madeleine de Proust. Il s'agit en réalité de Marie Madeleine, la pécheresse repentie, qui s'est jetée au pied de Jésus-Christ en pleurs. L'adage "devoir une fière chandelle à quelqu'un" est en relation avec les cierges de l'église. "Le petit Jésus en culotte de velours", quant à lui, renvoie au bon vin.