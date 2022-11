La renaissance de la faïencerie de Charolles

Le point commun de ces vaisselles façon XIXème siècle et ces faïences haut de gamme vendues dans des boutiques de luxe du monde entier, c'est leur lieu d'origine. Elles sont fabriquées dans une manufacture de douze salariés, en pleine campagne bourguignonne. Dans son atelier, la céramiste, Nathalie, peint à la main ces motifs œillets, symbole de la faïencerie de Charolles. Un motif témoin de l'ancrage régional d'une faïencerie, qui depuis des années, voit beaucoup plus loin. L'équipe évalue la faisabilité d'une grosse pièce. Des pièces de plus en plus grandes, toujours réalisées à la main. La manufacture possède les fours à faïence parmi les plus grands d'Europe. La cuisson sur dix heures monte environ à 1 040 degrés. Vient ensuite la deuxième cuisson des faïences émaillées, neuf heures supplémentaires. Grâce à ses réalisations, la faïencerie Charolles est labellisée Patrimoine Vivant, qui récompense les savoir-faire d'exception, restés sur leur territoire d'origine. Comme en 1844, tout reste fait à Charolles. TF1 | Reportage G. Bellec, M. Merle