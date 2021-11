La renaissance de la laine de brebis au Pays basque

C’est à la fois un emblème et un problème dans les montagnes du Pays basque. Depuis une dizaine d’années, la laine de brebis ne trouve plus de débouchés. Mais Anya et Heitor, deux enfants du pays, ont décidé de faire renaître cette tradition locale. Ce n’est pourtant pas du tout leur domaine. Elle était informaticienne. Lui, maçon. Chaque année, ils rachètent dix tonnes de laine aux éleveurs. Après avoir été nettoyées et aérées, elle est envoyée dans cette machine ancestrale qu’ils sont allés chercher à l’autre bout de la France. De la laine sous toutes les formes. Cette toile tissée sert à faire des sacs et des accessoires, vendus par des artisans locaux. Elle permet aussi de réinventer une star du pays : l’espadrille dans sa version hivernale. Un pari gagnant pour Anya et Heitor. En 2022, ils ouvriront leur propre filature avec quatre embauches à la clé et l’espoir de voir renaître la laine du Pays basque.