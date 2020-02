La Réunion : à la rencontre de l’un des derniers spécialistes de la carapace de tortue

À la Réunion, la tortue est depuis longtemps protégée par les conventions internationales. Il n'est par exemple plus possible d'en commercialiser les carapaces, pourtant autrefois très prisées. La profession d'écailliste est donc en train de disparaître doucement. Pierre Bernard, l'un des derniers artisans écaillistes de l'île, a bien voulu nous montrer son savoir-faire ancestral dans son atelier de Saint-Leu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.