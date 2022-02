La Réunion : après le passage du cyclone

Un pétrolier échoué, balayé par la houle tout au sud de La Réunion. Sous l’œil de quelques curieux, des vagues de plus de dix mètres viennent s'écraser sur le pont. Les onze marins à bord, Indiens et Bangladais, ont été secourus à temps la nuit dernière. Un sauvetage dû à ces deux habitants. Guidés par la seule fusée de détresse du navire, ils ont pu le localiser en pleine nuit, quitte à s'écorcher sur la roche volcanique. Des vents de force dix, autour de 100km/h, empêchent tout remorquage. Une tyrolienne a été mise en place entre le bateau et la terre ferme pour évacuer l'équipage. Heureusement, il n'y a pas de risque environnemental, le navire naviguait à vide. Plus au nord de l'île, dans le cirque de Salazie, les ravages provoqués par le cyclone Batsirai auraient pu être meurtriers comme dans cette maison en partie éventrée par un rocher. La peur accentue encore un peu plus à cause des pluies diluviennes. La route du littoral, par exemple, ne rouvrira pas avant demain. Quant au cyclone, il devrait atteindre l'île de Madagascar dans quelques heures. Près de 600 000 personnes pourraient être sinistrées. T F1 | Reportage H. Dreyfus, H. Capis