La Réunion : le pitaya, fruit du dragon

Il arrive au printemps sur tous les marchés de La Réunion. De sublimes écailles rose, une chair fuchsia, le pitaya, surnommé "fruit du dragon", est la coqueluche des étals. Comptez environ cinq euros le kilo pour ce fruit exotique, l’un des préférés des Réunionnais. Le stand de David ne désemplit pas. Il propose ce samedi matin une nouvelle variété, le pitaya jaune. Si leur couleur est étonnante, leur mode de culture l’est tout autant. Il naît dans la fleur de cactus qui ne s’ouvre que la nuit. Éphémère, il faut le récolter avant le petit matin. Louis Antier, producteur de pitayas, féconde les fleurs à la main. Un mois plus tard, c’est l’heure de la récolte. Le fruit pèse en moyenne 500 grammes et peut atteindre un kilo. Et à chaque fois qu’on l’ouvre, on reste surpris par sa couleur flamboyante. La chair du fruit est douce, il se mange nature. Il est également très facile à cuisiner, que ce soit en sorbet, en smoothie, en sirop ou en confiture. Le pitaya, c’est l’exotisme garanti. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Bildstein