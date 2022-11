La revolution du film photovoltaïque

C’est un ovni architectural unique en son genre. À Bâle, sur le campus d’un géant pharmaceutique suisse. Des losanges produisent autant d’électricité que des panneaux solaires classiques, mais ils ont bien d’autres avantages. Du solaire, intégré comme une deuxième peau à l’architecture du dôme, cela permet au bâtiment d’être quasiment autonome en énergie. C’est le tout premier bâtiment en Europe à être équipé de la sorte et c’est une technologie 100% française. Une innovation née dans les laboratoires d'une entreprise près de Nantes. Dix ans de recherches et de développement ont été nécessaires pour mettre au point tout le procédé industriel de cette encre solaire, en quelques sortes. Contrairement à un panneau solaire traditionnel, aucun métal rare n’est utilisé. Une méthode de fabrication plus vertueuse donc et des possibilités illimitées. Commercialisés depuis 2017, ces films solaires ont déjà séduit l’Allemagne : balcon d’appartement, toiture, et éclairage public produisent de l’électricité. L’industrie automobile mais aussi textile pourrait s’équiper. Mais en France, aucun projet n’a encore abouti. Les règles d’urbanisme sont beaucoup plus contraignantes. Il est impossible, par exemple, d'installer cette technologie sur les façades des immeubles. Malgré un surcoût de 10%, le film solaire peut être une réponse pour accélérer la transition écologique. TF1 | A. Barth, H. Massiot