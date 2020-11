La Ria d'Étel, une petite mer méconnue qui change au gré des marées

Ria d'Étel signifie "petit golfe marin étroit". Il s'agit d'une petite mer entre Lorient et Vannes. Tout commence par la barre d'Étel. Un banc de sable sous-marin ferme la baie et se déplace au gré des marées. Ces courants effraient parfois les pêcheurs. La traversée de la Ria est rapide, mais la vue est imprenable sur le cimetière des thoniers. Le retour à Étel est toujours difficile à cause du banc de sable. Dans les années 70, ces navires de pêche spécialisés ont préféré le port de Lorient plus accessible. Les carcasses de bateaux sont l'héritage de ce port maritime très puissant au XXème siècle. La Ria est également un bassin de pêche à la sardine au XVIème siècle. Mais 300 ans plus tard, les sources s'épuisent. Aujourd'hui, cette pratique donne place à l'ostréiculture. La maison iconique de Nichtarguer qui se trouve sur l'île Saint-Cado en témoigne. Cette demeure est devenue l'image emblématique de Ria d'Étel. On peut y surveiller les parcs ostréicoles aux alentours.