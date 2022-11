La Rochère, la plus ancienne verrerie d'Europe

Chaque verre a une histoire, un pied différent ou encore une épaisseur différente. Il raconte toujours une histoire, souvent celle de l'Hexagone ou celle de paysage. C'est aussi l'histoire d'Eric Zannoni. Il a fait toute sa carrière dans la verrerie La Rochère (Haute-Saône) fondée en 1475. La plus ancienne entreprise de l'Hexagone et la plus ancienne verrerie d'Europe. Ici, les verres dansent au rythme des flammes. La matière en fusion est partout. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, le four ne peut pas s'arrêter. À partir d'un verre en fusion, jusqu'à 30 000 pièces sont fabriquées par jour. À la sortie, le verre est à 500 °C. Il est alors léché par les flammes pour gommer les dernières imperfections, puis cuit une heure et demie pour le solidifier. Si les verres sont tous parfaits, c'est grâce aux moules en acier dans lesquels ils sont faits. Ce sont les trésors de la maison. Il en existe plus de 300 modèles. Certains sont emblématiques et ont plus de 40 ans. Il faut les graisser et leur offrir une seconde jeunesse. TF1 | Reportage A. Mayer, H. Massiot