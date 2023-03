La route des Highlands en Écosse

Depuis presque un siècle, le mystère reste entier. Alors débuter notre voyage en Écosse sur le Loch Ness avec Mike, un gentil chasseur de monstres, était une évidence. Malheureusement pour nous, ou heureusement, Nessi le monstre n'a toujours pas fait refait surface depuis 1934, près du château d'Urquhart. Ce qui compte ici, c'est d'entretenir sa légende. Et lorsqu'on pose le pied-à-terre, il suffit de pousser la porte de la boutique de souvenirs pour comprendre. Nous quittons Inverness pour remonter. Cap au nord, sur la Route 500. Elle fait le tour des Highlands d'Est en Ouest. Ce sont 800 kilomètres où le soleil et les nuages se disputent le ciel au-dessus de la mer du Nord, qui n'est jamais bien loin. Un petit paradis définit en trois mots : liberté, beauté et calme. Sur les hautes terres de la campagne écossaise, vous ne croiserez pas grand monde. Alors, lorsqu'on aperçoit quelqu'un, on s'arrête. Les camping-cars sont devenus un mode de vie dans les Highlands, car les hôtels sont rares et l'on peut s'arrêter presque partout. TF1 | Reportage M. Dupont, A. Janon