La ruée vers l'eau

Certains en profitent déjà et savourent le bonheur d'un plongeon attendu et très rafraîchissant. À l'intérieur, la piscine est débordée, tandis qu'à l’extérieur, on trouve une file d'attente impressionnante. Écrasés par un soleil de plomb, les citadins sont un peu médusés par cette affluence dès l'ouverture de la piscine. C'est la ruée vers l'eau après trois-quarts d'heure d'attente en moyenne. Sur les pelouses, les places à l'ombre sont prises d'assaut. Le grand bain, lui, est occupé sans limitation de durée, pour récupérer un peu face à une chaleur suffocante. Avec une piscine quasi-saturée au plus fort de l'après-midi, les équipes ont été renforcées. Les maîtres-nageurs sont plus nombreux notamment pour la surveillance des plus petits, mais la présence des adultes reste indispensable. Pour son premier jour d'ouverture, ce plan d'eau aux abords de Strasbourg affiche presque complet. Les maîtres-nageurs doivent rappeler certaines précautions avant d'aller à l'eau, car les citadins redécouvrent la plage. Avec des températures encore en hausse demain dans la région, la fréquentation des plans d'eau devrait s'accentuer et suivre la montée du mercure. T F1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre