La Russie lance sa campagne de vaccination de masse

Aux yeux du monde entier, ce sont les premières images de vaccination contre le Covid-19, effectuée dans l'une des 70 cliniques réquisitionnées à Moscou ce samedi. L'objectif des autorités russes est clair : vacciner massivement et au plus vite. Ici, la priorité est donnée aux professionnels de santé les plus exposés au virus. Mais aujourd'hui, chaque citoyen entre 18 et 60 ans peut se porter volontaire. Notons par ailleurs que la troisième phase d'essai clinique de ce vaccin n'est pas encore terminée mais la campagne a été validée par l'agence sanitaire nationale. Une prise de risque critiquée par de nombreux scientifiques. La seule chose que nous savons de celui-ci est notamment son efficacité à 95%. Aujourd'hui, 59% des Russes y sont réticents. Ils n'y croient tout simplement pas. Pour la Russie, il y a surtout une volonté de s'inscrire dans l'histoire en remportant la bataille sanitaire. Plus d'un milliard d'échantillons auraient été commandés. Des avions chargés de doses partent déjà à l'étranger comme en Hongrie, en Serbie ou encore en Israël.