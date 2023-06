La Russie se dirige-t-elle vers une crise économique ? La mise au point de François Lenglet

"L'économie russe est en train de s'enfoncer. Dans un premier temps, les sanctions occidentales l'avaient plutôt renforcée, à cause de la montée des cours du gaz et du pétrole qu'elle produit. Mais c'est fini. Les revenus que tire Moscou des hydrocarbures ont chuté de 51% sur le premier mois de l'année, alors que les dépenses militaires explosent. Du coup, le déficit se creuse. Il faut prélever sur les réserves qui s'amincissent comme la banquise au soleil," explique François Lenglet. "Plus grave encore, il n'y a plus de bras pour faire tourner les entreprises. La mobilisation de 300 000 hommes sur le front et la plus grosse vague d'émigration depuis la victoire de Lénine en 1917 ont fait fondre la population active. Le nombre des moins de 35 ans a chuté de 1,3 million en 2022. Une saignée qui met sur le flanc la métallurgie et l'industrie minière et pétrolière", poursuit-il. Ce lent krach, provoqué par Poutine, se déroule sous les yeux des oligarques, une poignée de milliardaires qui possèdent la Russie. Pour l'instant, ils restent muets. Mais si le chef du Kremlin ne parvient plus à garantir l'ordre, ils iront aux plus offrants. Un dictateur qui ne fait plus peur, c'est un boucher végétarien, on n'y croit pas", termine le spécialiste économie de TF1. TF1 | François Lenglet