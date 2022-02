La Russie se prépare-t-elle à envahir l'Ukraine ?

Nos envoyés spéciaux se sont rendus à la frontière du Donbass coté russe. Ils ont aussi constaté ces mouvements militaires à 1 000 km de Moscou à Izvarinskiy. C'est le point de passage frontalier entre la Russie et l'Ukraine. À quelques dizaines de mètres de là, se trouve la région du Donbass actuellement tenue par des séparatistes ukrainiens pro-russes qui demandent leur autonomie. Et c'est justement le point névralgique de la planète puisqu'il est au cœur des discussions diplomatiques. Alors, ce dimanche matin, pour arriver dans cette région, nous avons croisé plusieurs convois militaires russes avec des transports de troupes et des véhicules blindés. Et il y aura en ce moment plusieurs dizaines de milliers de soldats positionnés dans des bases permanentes ou bases temporaires. Bref, on constate une concentration exceptionnelle de force russe. La Russie est-elle prête à envahir l'Ukraine ? Jusqu'à présent, Vladimir Poutine affirme le contraire. Mais une chose est sûre. La Russie maintient la pression sur le terrain tout en se prêtant aux discussions. TF1 | Reportage L. Boudoul, G. Parot